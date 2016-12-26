Hizan Belediyesine yapılan görevlendirme

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör soruşturması nedeniyle tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur'un yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Bülent Hamitoğlu, göreve başladı.

Belediye makamında çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, devlet işlerinde devamlılığın esas olduğunu söyledi.

"Devlette esas olan kimin yaptığı değil, önemli olan işlerin en iyi şekilde yürütülmesidir." diyen Hamitoğlu, "Halkın bizden beklentisi çok yüksek, öyle olunca da benim de belediye çalışanlarından beklentim yüksektir. Tempomuzu biraz daha yükseltip hizmet etmeye son hızıyla devam edeceğiz. Halkımızın beklentisini karşılamak için çok daha gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 14 Aralık'ta gözaltına alınan DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın, 20 Aralık'ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Hizan Belediye Başkanlığı ve merkeze bağlı Yolalan belde Belediye Başkanlığına vekaleten Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Mutki Belediye Başkanlığına ise vekaleten Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç görevlendirilmişti.