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'Hizbullah Suriye'de ABD silahlarını kullandı' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan ordusuna verdiği silahların Hizbullah tarafından Suriye'de kullanıldığı iddia edildi.

'Hizbullah Suriye'de ABD silahlarını kullandı' iddiası

KUDÜS (AA) - Haaretz gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İsrailli askeri yetkili Tel Aviv'de düzenlenen bir toplantıda, ABD tarafından sağlanan silahların Hizbullah tarafından Suriye'de kullanıldığını ispatlayan delilleri Amerikan yönetimine sunduklarını söyledi. İsrailli yetkili, sunulan delillerin "Hizbullah askerlerinin Suriye'de ABD yapımı silahları kullanırken çekilmiş fotoğraflarını da içerdiğini" belirtti.

Lübnan ordusundaki Amerikan silahlarının Hizbullah'ın eline nasıl geçtiği sorusuna da değinen askeri yetkili, bunun "yakın zamanda yapılan ve Hizbullah'ın Lübnan hükümeti üzerindeki kontrolünü arttırdığı bir anlaşmanın parçası" olarak gerçekleştiğine inandığını söyledi.

İsrail'in gelişmiş bir Lübnan görmeyi arzuladığını ve bunun için de Lübnan'ın bir orduya ihtiyacı olduğunu savunan İsrailli askeri yetkili, Hizbullah'ın ise bu noktada önemli bir rol oynamasını istemediklerini kaydetti.

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