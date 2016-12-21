Hizbullah'ın Suriye'de ABD silahlarını kullandığı iddiası

KUDÜS (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Lübnan ordusuna verdiği silahların Hizbullah tarafından Suriye'de kullanıldığı iddia edildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İsrailli askeri yetkili Tel Aviv'de düzenlenen bir toplantıda, ABD tarafından sağlanan silahların Hizbullah tarafından Suriye'de kullanıldığını ispatlayan delilleri Amerikan yönetimine sunduklarını söyledi. İsrailli yetkili, sunulan delillerin "Hizbullah askerlerinin Suriye'de ABD yapımı silahları kullanırken çekilmiş fotoğraflarını da içerdiğini" belirtti.

Lübnan ordusundaki Amerikan silahlarının Hizbullah'ın eline nasıl geçtiği sorusuna da değinen askeri yetkili, bunun "yakın zamanda yapılan ve Hizbullah'ın Lübnan hükümeti üzerindeki kontrolünü arttırdığı bir anlaşmanın parçası" olarak gerçekleştiğine inandığını söyledi.

İsrail'in gelişmiş bir Lübnan görmeyi arzuladığını ve bunun için de Lübnan'ın bir orduya ihtiyacı olduğunu savunan İsrailli askeri yetkili, Hizbullah'ın ise bu noktada önemli bir rol oynamasını istemediklerini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel silahların Hizbullah'ın eline geçmesini engellemeye çalıştığını söylemişti.

İsrail zaman zaman Suriye'ye hava ve kara saldırıları düzenliyor ancak hava saldırılarını genelde resmi olarak doğrulamaktan ya da yalanlamaktan kaçınıyor.





