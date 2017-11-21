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Hizbullah'ın "terör örgütü" olarak nitelendirilmesi

- Hamas: "Hizbullah ve direniş hareketlerinin terör örgütü şeklinde nitelendirilmesini kabul etmiyoruz"

Hizbullah'ın

GAZZE (AA) - Hamas, Arap Birliği Dışişleri Bakanlar toplantısının sonuç bildirisinde, Hizbullah'ın "terör örgütü" olarak nitelendirilmesini kabul etmediklerini bildirildi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Kahire'de düzenlenen olağanüstü toplantının sonuç bildirisinde, Filistin halkının, topraklarının ve kutsal değerlerinin her gün maruz kaldığı "İsrail terörü"nden bahsedilmemesinden duyulan şaşkınlık belirtilerek, "Hizbullah ve direniş hareketlerinin terör örgütü şeklinde nitelendirilmesini kabul etmiyoruz." ifadesini kullanıldı.

"İsrail terörü"nün ve Filistin halkı aleyhindeki eylemlerinin kınanması istenen açıklamada, Arap dünyasındaki anlaşmazlıkların, diyalog ve anlayışla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın başka bir açıklamasında ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Filistin uzlaşısının tamamlanması için "Katar'ın Hamas'ı bırakması" isteği kınandı.

Bu tür söylemlerin, gerçeğe ve gerçekliğe aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Katar, her zaman Filistin uzlaşısının temel destekçisi oldu. Katar'ın Filistin halkına ve onun meşru haklarına yönelik çabaları takdir ediliyor." görüşlerine yer verildi.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine "İran'ın bölgedeki müdahalelerini" görüşmek üzere Kahire'de dün olağanüstü bir toplantı düzenlemişti.

Toplantıda, Arap Dışişleri Bakanları Konseyinin, İran'ın bölgedeki müdahaleleriyle ilgili dosyanın BMGK'ya taşınması, İran tarafından finanse edilen uydu kanallarının yasaklanması ve "terör örgütü" olarak nitelendirilen Hizbullah'ın kınanmasına karar verdiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ArapDışişleriHamasHizbullah
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