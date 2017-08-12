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"Hizmet için gidenlere silah çeken alçakların kökü mutlaka kazınacaktır"

- Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın: - "Kendilerine hizmet için giden askere, polise, memura, öğretmene acımadan, düşünmeden, ne yaptığını bilmeden silah çeken alçakların kökü mutlaka kazınacaktır" - "Genlerinde uşaklık olmayan bu aziz millete ihanet edenler elbet bir gün cezasını bulacaktır. Terör bir çıkış yolu değildir. Terör sadece dışarıdan beslenen alçakların yapmış olduğu eylemlerdir"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, "Kendilerine hizmet için giden askere, polise, memura, öğretmene acımadan, düşünmeden, ne yaptığını bilmeden silah çeken alçakların kökü mutlaka kazınacaktır." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını toprağa vermiş şehit babası olarak Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından katledilen 16 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Terörist canilerin yaptıklarını hiçbir zaman tasvip etmediklerini vurgulayan Yalçın, teröristlere yataklık yapanları, destek verenleri de kınadı.

Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında kalmadığını, bundan sonra da kalmayacağına işaret eden Yalçın, "Genlerinde uşaklık olmayan bu aziz millete ihanet edenler elbet bir gün cezasını bulacaktır. Terör bir çıkış yolu değildir. Terör sadece dışarıdan beslenen alçakların yapmış olduğu eylemlerdir." ifadesini kullandı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Kendilerine hizmet için giden askere, polise, memura, öğretmene acımadan, düşünmeden, ne yaptığını bilmeden silah çeken alçakların kökü mutlaka kazınacaktır. Bununla mücadele eden devlet büyüklerimize polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize, korucu kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Her zaman millet olarak yanlarındayız. Eğer bu milletin sabrını ölçmek istiyorlarsa geriye dönüp tarihe baksınlar. Sonuçlarının ne olduğunu gayet güzel şekilde okuyacak ve göreceklerdir. Avrupa'dan, Amerika'dan aldıkları güçle, silahla, parayla, kendi kötü emellerine ulaşmak için bu milleti yıldırmak için her türlü yolu deneyen şahsiyetsiz canilerin, alçakların Allah belalarını versin. Biz tükenmeyiz. Bizlere düşen yöneticilerimize destek vermek, onların yanında olmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ÇorumEren BülbülŞehit Babası Sadık Yalçınşehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın
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