ANKARA (AA) - Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davalarının tarafı ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş üyesi bir grup, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının görüldüğü Sincan Cezaevi Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına konuşan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Milletin, büyük bir kenetlenmeyle sokaklara çıkarak tankların önüne siper olup cuntacıların kanlı emellerine ulaşmasını engellediğini dile getiren Özdemir, "Hak-İş ve Hizmet-İş, darbe girişimi ortaya çıkar çıkmaz tepkisini koymuş ve tüm milleti, emekçileri alanlara çağırmıştır. Siyasal görüşlerimiz, fikirlerimiz ve yaşam biçimlerimiz farklı olsa da bu ülkenin vatandaşları olarak 15 Temmuz gecesi sağımızda, solumuzda kim var diye bakmadan tanklara siper olduk, meydanları doldurduk. Milletimizin onurlu duruş ve kararlılığı darbeye geçit vermedi." diye konuştu.

Milli iradeye yapılan darbe girişiminin, milletin çelikten iradesiyle püskürtüldüğünü belirten Özdemir, 15 Temmuz'da şehit olanlar arasında Hak-İş Konfederasyonu üyelerinin de bulunduğunu, Hak-İş'in en ağır kaybı veren sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Şehit ve gaziler için Genelkurmay çatı davasına müdahillik talebinde bulunduklarını aktaran Özdemir, "Milletimizin talepleri doğrultusunda ve hukuk çerçevesi içinde adaletin bir an önce tecelli etmesi konusunda her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu davanın sonuna kadar tarafı ve takipçisi olacağız. Hainlerin, teröristlerin, millete ihanet eden alçakların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, dava boyunca her gün Sincan Cezaevi Kampüsü önünde "milli irade nöbeti" tutmaya devam edeceklerini de bildirdi.



