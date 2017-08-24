"Hizmet ve kaliteyi artırmak için 'ombudsmanlık' önemli bir imkan"

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Osmanlı'dan bugüne uzanan ve son yıllarda Avrupa Birliği (AB) müktesebatıyla Türkiye'de kurumsallaşan "ombudsmanlık" anlamına gelen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hukuki anlamda anayasal ve özel bir kanunu olması sebebiyle hizmet ve kaliteyi artırmak için önemli fırsatlar sağlıyor.

Vatandaş ile idare ve yönetim arasında köprü oluşturan KDK, halkın adeta avukatlığını yapan, dert ve şikayetlerini dinleyip bunlara çözüm üretmeye çalışan kurum olarak hizmet veriyor.

İnsan hakları kurumu olma özelliği de taşıyan ombudsmanlık, birçok alanda faaliyet yürüterek denetim yapan kurumlardan biri durumunda.

Hukuki olarak anayasal ve kendine özel kanunu olan KDK, bu yönüyle vatandaşa yönelik hizmet ve aynı zamanda eğitim kalitesinin artmasında da önemli katkılar sağlıyor.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ombudsmanlık olarak bilinen KDK'nın, bir bakıma yumuşak güç ve vatandaşın yanında bulunan bir kurum olduğunu söyledi.

Vatandaşın her türlü yoldan kendilerine başvuru yapabileceğini anlatan Malkoç, "Vatandaşlar, faksla, mektupla, elektronik ortamla, kaymakamlık ve valiliğe vereceği dilekçeyle bize ulaşabilir. Biz başvuranların hiçbirinden ücret almıyoruz." dedi.

-"Türkiye artık kabına sığmıyor"

Malkoç, dostane çözüm aradıklarını ve vatandaşın işlerini kısa zamanda çözdüklerini bildirerek, şunları ifade etti:

"Vatandaşla devlet arasındaki sorunları çözmek için değişik mekanizmalar var, kurumlar kurulmuş. Bunlardan bir tanesi de ombudsmanlık. Türkiye gelişiyor, büyüyor. Türkiye artık kabına sığmıyor. Türkiye artık eski Türkiye değil, hinterlandı genişliyor. Türkiye'den umut bekleyen değişik coğrafyadaki insanlar var. Dolayısıyla biz kendi yönetimimizi en iyi yönetim haline getireceğiz. Biz üniversitelerimizi dünyanın en iyi üniversiteleri, belediyelerimizi dünyanın en iyi belediyeleri yapacağız. Bakanlıklarımızı dünyanın en iyi bakanlıkları yapacağız. İddiamız ve çalışmamız bu doğrultuda olacak."

Malkoç, Türkiye'de hizmetler verilirken yapılan yanlışlıkları denetleyen kurumlardan bir tanesinin de ombudsmanlık olduğunu belirtti.

Hizmetlerin kalitesinin artmasının önemine değinen Malkoç, "Bizim çöpçümüz dünyanın en iyi sokak süpürücüsü olacak. Bizim çalışan ustamız, işçimiz dünyanın en iyi çalışanı olacak. Onun için Türkiye'de yönetimin hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkıda bulunacağız, çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Dünyadaki sorunlar Türkiye'yi etkiliyor"

Malkoç, dünyada yaşanan sorunlardan Türkiye'nin etkilendiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Suriye'de sorun oluyor Türkiye etkileniyor, Makedonya'da hükümet kurulamıyor Türkiye etkileniyor. Kafkasya'da sorun oluyor Türkiye etkileniyor. Myanmar'da insan hakları ihlal ediliyor Türkiye etkileniyor. İsrail Mescidi Aksa'ya giden Müslümanlara zulüm ediyor, insan hakları açısından ibadet özgürlüğünü ihlal ediyor Türkiye devreye giriyor. Birkaç tane Arap ülkesi Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Katar'a ültimatom veriyor Sayın Cumhurbaşkanımız devreye giriyor, 'Yaptığınız yanlış. Zaten dünyada bu kadar sorun var, Müslümanların bu kadar sorunları var, Müslümanlar birbirleriyle uğraşmasın. Suudi Arabistan Kralı sen Körfez'in ağabeyisin bunu düzelt' diyor ve arkasından oraya gidiyor. Türkiye bu iddiada, bu güçte."

Türkiye'nin dünyanın en iyi ekonomilerinden biri olacağını vurgulayan Malkoç, "2023'te dünyanın en iyi ilk 10 ekonomisi arasında dünyadaki yönetimde olabilmek için mutlaka hizmet kalitemizi artırmamız gerekiyor. Kamu ve sağlık hizmetlerini ile eğitim kalitesini artırmak için ombudsmanlık önemli bir imkan." diye konuştu.