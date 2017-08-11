Hobi bahçesi

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından insanların günlük yaşamın koşuşturmasından ve stresten uzaklaşması, aynı zamanda organik tarım yapabilmesi amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği ve her biri 60 metrekarelik 101 hobi bahçesinde alzaymır hastaları ve yakınları yetiştirdikleri ürünlerle moral buluyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde 12 bin metrekare alan üzerinde her biri 60 metrekareden oluşan 101 hobi bahçesinde Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ile yapılan protokolün ardından hasta ve yakınları bahçede toprakla buluştu.

Projeyle haftanın belirli günlerinde evlerinden alınan hasta ve yakınları bahçeye geliyor, burada kendilerine ayrılan alanlarda diktikleri domates, biber, çilek gibi sebze ve meyveleri sulayıp hasadını yapıyor.

Alzaymır hastaları ev dışında bir aktiviteye katılarak rehabilite olurken hasta yakınları da bahçelerde organik tarım yapma imkanı bularak, stresten uzaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hastaların hem stres atmak hem günün yorgunluğunu çıkararak zinde kalmak açısından güzel bir işle uğraştıklarını söyledi.

Alzaymır hastalarını evden biraz olsun uzaklaştırmayı hedefledikleri bu projeden olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Subaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Hasta ve yakınlarına böyle streslerini atabilecekleri bir bahçe tahsis ettik. Onlar da domates, çilek ve biberleri diktiler. Böylelikle kendilerini rehabilite edebilecek bir meşgaleye kavuşmuş oldular. Alzaymır hastalığı hasta ile ona bakan kişinin hayatını gerçekten zora sokan bir rahatsızlık. Onun için bahçemizde hem hastalarımızın hem de yakınlarının rehabilite olduğu ortamı oluşturduk."

- "Eve sakin ve rahatlamış dönüyorlar"

Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz ise babasının da alzaymır hastası olduğunu, yaşanan zorluklardan biraz da uzaklaşmak için belediye ile iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Hasta ile yakınlarının toprakla temas ettikçe eve çok daha sakin ve rahatlamış olarak döndüklerini gözlemlediklerini dile getiren Eryılmaz, "Hastalarımız o eskiye dönüşleri, çocukluklarında yaşadıklarını, toprakta ve doğayla iç içe olduğunda hatırlamaya başladı. Yeşillik ve toprak daha motivasyon sağlıyor. Mahsuller çıktıkça seviniyorlar. Toprakla bir araya gelmek onlar için zihinsel olarak kesinlikle çok yarıyor." ifadelerini kullandı.

- "Eve kapanmasınlar"

Hasta yakını Güler Civil, 78 yaşındaki eşi Sünter Civil ile zaman zaman bahçeye geldiklerini, eşinin burada çok güzel zaman geçirdiğini anlattı.

Güler Civil, şöyle devam etti:

"Burası çok güzel. Müsait olduğumuz zaman geliyoruz. Havası çok temiz. Ne zaman gelsek o gün mutlu bir zaman geçiriyoruz. Her gün hastayla olduğumuz için biraz sıkıntılarımız oluyor. Gece gündüz hastayla olmak zor oluyor. Diğer hasta ve yakınları da bahçeye gelsinler. Burası açık, havası bol. Temiz havayı seviyorlar. Alzaymır hastaları, hobi bahçesinde toprakla oynayınca mutlu oluyorlar."

Bahçede domates, biber ve patlıcanın yanı sıra çilek ve benzeri meyveleri de yetiştirdiğini ifade eden Nihal Sarıkaya da şunları söyledi:

"Eşimle beraber burada oyalanmayı çok seviyorum. Eşim temiz hava alıyor. Evde devamlı kalmaktansa buraya gelince çok daha iyi oluyoruz. Rahat oluyor. Evde eşimi bırakıp çıkamıyorum. Buraya gelince stres atıyorum. Açık havayı çok seviyorum. Böyle yerlere hastalarını alıp gelsinler, eve kapanmasınlar."