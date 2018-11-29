"Hobi evleri" köy arazisinin değerine değer kattı

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa'nın dağ ilçelerinden olan ve sürekli göç veren 19 bin 500 nüfuslu Orhaneli ilçesinin kırsal Göktepe Mahallesi'nde hayata geçirilen "Hobi Evleri Pojesi" ile bölgedeki arazi fiyatları 1 yıl içinde değerine değer kattı.

Orhaneli Belediyesi ile Bursa Sağlık Çalışanları Derneğince (BUSAD) Uludağ eteklerindeki Göktepe Mahallesi'nde tarıma elverişli olmayan 364 dönüm alanda yapılan 200 hobi evi, burada arazisi bulunan yöre halkının yüzünü güldürdü.

Bin rakımlı, dağ havasına sahip bir tepede yer alan kırsal mahalledeki tek katlı ve bahçeli hobi evlerinde sağlık çalışanları, yazın bahçede, kışın soba başında vakit geçirerek streslerini, yorgunluklarını atarken, bölge halkı da bu turizm hareketliliğinden üzerine düşen payı alıyor.

- "Huzur içinde zaman geçirilebilecek evler"

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye tersine göç sağlayabilmek için çalışmalar yaptıklarını, bu çerçevede BUSAD ile bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Göktepe'de tarıma elverişli olmayan arazilerin değerlendirilmesi ve ilçelerinde turizm hareketliliği başlatılması amacıyla yaptıkları projenin birçok açıdan fayda sağladığını dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı yer sahiplerinin bu arazilerin varlığından bile haberi yoktu. Burasının manzarasını gördüğümüzde 'Buraya şehirde bunalanlar için küçük binalar yapsak, önülerinde yeşil alanı olsa' dedik ve bu düşünceyi geliştirdik. Köylünün yerini kıymetlendirmek, değerlendirmek için bir yol haritası çizmemiz lazımdı. İlk etapta zemin etüdü, jeolojik etütler, planlama, programlama, parsellemesi için dönüm başı 2 bin 500 lira gibi bir masraf oluyordu. Vatandaşa 'Dönüm başı 2 bin 500 lira bize yardım ederseniz burasını parselleyelim.' dedik. Köylüyle beraberce böyle bir karara vardık. Herkesin onayını alarak, bir proje başlattık. Böylece yeşillikler içinde, şık, 2 oda 1 salonu olan, yaşam standardı yüksek, dağın başında, şehrin bütün ağırlığını, psikolojisini, dertlerini burada atabileceğimiz, göklere fırlatabileceğimiz bir alanda, huzur içinde zaman geçirilebilecek evler yaptık."

- "Köylü, eskisinden 82 kat daha zengin"

Tatlıoğlu, buradaki evlerde kalanların alışverişleriyle bölge ekonomisine destek olacaklarını vurgulayarak, "200 hobi evi yaptık. Talep üzerine 2. ve 3. etabı yapmak için uğraşıyoruz." dedi.

Konutları yaparken bir ağaç bile kesmediklerine dikkati çeken Tatlıoğlu, "Konutların önündeki hobi bahçelerine ağaçlar dikildi. Marullar, maydanozlar ekilmiş, baharda domates ve biber ekecekler. Bahçeden, dalından bir şeyler koparıp çardağın altında çay demleyip burada bir kahvaltı yapmak, her şeye değer." ifadesini kullandı.

Bölgede arazisi olan vatandaşın yüzünü güldürdüklerini aktaran Tatlıoğlu, "Projeyi yapmadan önce burada arazinin dönümü bin lira bile etmiyordu. 'Bin lira' denilince hemen 'Satalım' deniyordu. Şu anda 750 metrekare arsa, 50 bin lira yapıyor. Yani köylünün arazisinin değeri, hesaplarımıza göre yaklaşık 82 kat arttı. Köylüden topraklarını alıp da başka birini zengin etmedik. Yeri olan köylü, eskisinden 82 kat daha zengin. Bu, son derece güzel." diye konuştu.

- "Soba yakıyoruz, toprakla meşgul oluyoruz"

BUSAD Başkanı Metin Altundal da dernek üyeleri olarak doğayla, bağla, bahçeyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Projeyle bölgeye katma değer sağlandığını anlatan Altundal, "Bu tarz projeler, şehirde yaşayan herkese lazım. Büyük şehirlerin stresi, çalışma ortamındaki yoğunluklar, yorgunluklar ancak böyle ortamlarda atılabilir. Soba yakıyoruz, toprakla meşgul oluyoruz. Biz, çocuklarımızın da toprakla haşır neşir olup topraktan meyve, sebzesi koparmasını istiyoruz." dedi.







