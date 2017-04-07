Hoca Ahmet Yesevi Berlin'de anlatıldı

BERLİN (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin bir dava adamı olduğunu söyledi.

Yıldız, Almanya'nın başkenti Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamını ve hedeflerini anlattı.

Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrenci yetiştirirken idealinin Müslüman olmuş ama İslamiyet'i tam olarak anlayamamış ve ayrıca Müslüman olmayan kişilere İslam'ı daha iyi anlatmak olduğuna işaret eden Yıldız, "Ama İslam'ı anlatırken de daha önceki alimlerden farklı olarak yaptığı bir metot, muhatabın diliyle Türkçe ile İslam’ı anlatmaktı." ifadesini kullandı.

Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin hedefinin obalar halinde yaşayan Alpleri Alperen yapıp Anadolu'ya ve Balkanlara göndermek olduğunu dile getiren Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi dava adamıdır. Bir derdi vardır. Bir davası vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dertsiz insan, insan değil, bunu anla. Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinle" hikmetini şiar edindiğini belirten Yıldız, “Öyle bir dert taşıyor ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, o derdiyle birlikte o samimi yaşadığı yerde 99 bin öğrenci yetiştiriyor. Nasıl bir aşk, nasıl bir şevk. O hikmetleri, Türkçe olarak söylemesi İslamiyet'in dalga dalga Türk coğrafyasında daha hızlı yayılmasına vesile oluyor." şeklinde konuştu.

Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin zamanı iyi kullandığını, bunu böyle yaptığı için de vefatından 850 yıl sonra Berlin'de anıldığını, UNESCO’da adına anma yılı düzenlediğini belirterek, bugün yaşayan torunlarının da zamanı iyi kullanması gerektiğini kaydetti.

Berlin Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Faruk Akyol da Türk kültürünün önemli unsurlarından birini tanıttığı için Yıldız’a teşekkür etti.



