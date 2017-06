"Hocam, teravihin ilk on rekatında sesiniz niye ince çıkıyor?"

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Selçuklulardan kalma tarihi Sadrettin Konevi Camisi'nin ikiz imamlarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Merkez Meram ilçesindeki büyük İslam alimi ve mutasavvıf Sadrettin Konevi adına 1274 yılında inşa edilen Sadrettin Konevi Camisi'nde 5 yıl önce göreve başlayan Bekir Sivrikaya (38), kısa sürede cemaatinin sevgisini kazandı.

Hafızlık eğitimini de tamamlayan Sivrikaya, camideki ramazan aylarında hatimle teravih kıldırma geleneğini de sürdürüyor.

İmamın tek yumurta ikizi olan kardeşi, Meram Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda görevli "Kurra Hafızı" Mustafa Sivrikaya ise geçen sene ve bu yıl ramazan ayında teravih namazlarını kıldırmak için aynı camiye görevlendirildi.

Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzün okunduğu hatimle teravih namazını dönüşümlü kıldıran ikiz imamları, cemaat kolay kolay ayırt edemiyor. Teravih namazının ilk on rekatını ikizlerden biri, kalan on rekatını da diğeri kıldırıyor.

İkiz imamlar, benzerlikleriyle görenlerin dikkatini çekiyor.

- "Cemaatimiz bizi karıştırıyor ama yapacak bir şey yok"

Yaşadığı ilginç anıları AA muhabiriyle paylaşan imam Bekir Sivrikaya, ramazanlarda camide hatimle teravih namazı kıldırdıklarını söyledi.

İki yıldır ramazan aylarında ikizi Mustafa Sivrikaya ile aynı camide görev yaptıklarını anlatan Bekir Sivrikaya, "Bazen cemaatimizi bizi karıştırıyor ama yapacak bir şey yok. Geçenlerde yaşlı bir amcamız 'Hocam tek başına zor olmuyor mu, yardımcı olsalar sana' dedi. Biz de namazı ikimizle kıldırdığımızı söyledik. Bilmiyormuş, bizi bir arada görünce de şaşırdı." diye konuştu.

- Cemaat şaşkınlığını gizleyemiyor

Mustafa Sivrikaya ise 12 yıl imam hatip ve müezzinlik görevinde bulunduğunu dile getirdi.

İkizi ile ramazan ayı için görevlendirildiği camide namaz kıldırdığını anlatan Sivrikaya, "Kardeşim sağ olsun ayarladı. Mihraptan uzak kalmıyoruz. Hafızlığımızı da tazeleme imkanı bulduk. Burada görev almam cemaatimize ve Bekir hocamıza da kolaylık oldu. Günde 20 sayfa Kur'an-ı Kerim okumak biraz zor iş." ifadelerini kullandı.

Camide ikinci yılını geride bıraktığını anlatan Sivrikaya, şunları kaydetti:

"On rekatta bir ara veriyoruz. Cemaate bu sırada bazı ikramlarımız oluyor. Teravih namazlarının ilk on rekatını kardeşim, diğer on rekatını da ben kıldırıyorum. Namazı dönüşümlü kıldırdığımızın farkına varamayan cemaatten bir genç, 'ilk on rekatta sesin ince çıkıyor. Sonra kalınlaşıyor. Ne içiyorsun da sesin kalınlaşıyor' dedi. Namaz bittikten sonra bizi yan yana görünce de şaşırdı. Durumu anlayınca da güldü. Aynı cübbeyi ve sarığı giydiğimiz için fark edilemiyoruz. Böyle ilginç olaylar yaşıyoruz."

- "Hocamız bir değil iki tane"

Cami cemaatinden Hasan Loras da benzerlikten dolayı ilk zamanlar çok şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Bekir Sivrikaya’nın sesinin kardeşininkine göre daha ince olduğunu anlatan Loras, "Namaz kıldırırken değişiyorlar, bakıyoruz aynı imam gibi ama ses biraz değişik. Sonradan alıştık. Her iki imamımızdan da son derece memnunuz. Benzerlikleri görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Gülümseten anılar yaşanıyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel ise hocalarını çok sevdiklerini dile getirerek, "Hocamız bir değil iki tane. Hatimle teravih namazı kıldırıyorlar. Yarısını Bekir yarısını da Mustafa hocam kıldırıyor. İkisi de birbirinden üstün. Çok şanslı cemaatiz. İlk gördüğümüzde ayırt edemiyorduk ama şimdi alıştık kendilerine." ifadelerini kullandı.

Ramazan Kart da hocalarının ikiz olmasının kendilerini ayrıcalıklı hissettirdiğini belirterek, "Hocalarımız bizim şansımız. İkisi de sağlam hafız. Okurken hiç takılmazlar, süper okurlar. Hiç takıldıklarına şahit olmadım. Zevkle, şevkle namaz kıldırıyorlar. Ramazanın tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.