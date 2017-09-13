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Hollanda Başbakanı Rutte, Juncker'den farklı düşünüyor

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bazı düşünceleri ile aynı fikirde olmadığını söyledi. Rutte, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, geleneksel "Birliğin...

Hollanda Başbakanı Rutte, Juncker'den farklı düşünüyor

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bazı düşünceleri ile aynı fikirde olmadığını söyledi.

Rutte, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, geleneksel "Birliğin durumu" konulu konuşmasında, Avro Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığının oluşturulması gerektiğini dile getiren Juncker ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

Bunun düzensizliğe yol açacağını düşünen Rutte, "Böyle bir yapılanmanın, AB'nin etkisini düşürmesinden endişeleniyorum. Bunu da kimse istemez". dedi.

Rutte ayrıca, Juncker'in AB’nin daha güçlü ve etkili olabilmesi için Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığının birleştirilmesi fikri yerine ayrı tutulmasının gerektiğini savundu.

Balkan ülkelerinin AB üyeliğine girmesi konusunda büyük şüphe duyduklarını aktaran Rutte, "Bulgaristan ve Romanya'nın kısa sürede Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesine biz karşıyız. Henüz olmaz. O ülkelerde çok fazla gümrük güvenliği ve yolsuzluk sıkıntıları var." ifadesini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ise AB ülkelerinin yeni yapılanma tartışmaları yerine AB'nin daha güvenli olması ve refaha kavuşması için somut çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.







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