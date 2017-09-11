Hollanda, Mali ve Afganistan'daki askerlerinin görev süresini uzattı

LAHEY (AA) - Hollanda'nın, Mali'deki BM Barış Gücünde (MINUSMA) ve Afganistan'da konuşlu askerlerinin görev süresinin uzatıldığı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hollanda Bakanlar Kurulunda alınan kararla bu bölgelerdeki askeri birliklerin görev sürelerinin 2018 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 2018'den itibaren Ürdün'deki El Azrak üssünden, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı askeri destek verileceği kaydedildi.

Hollanda askerinin, Avrupa'yı tehdit eden teröre karşı ve düzensiz mülteci akımını önlemek için bu bölgelerde sorumluluk almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Gelecek yıl MINUSMA'da 250, Afganistan'da 100 Hollanda askerinin yanı sıra Ürdün'de de terör örgütü DEAŞ'a karşı dört F16 savaş uçağıyla mücadele verilecek." ifadesi kullanıldı.