Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Hollanda Savunma Bakanı Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki'nin Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'i kabul ettiği bildirildi.Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede Ürdün-Hollanda ilişkileri...

Hollanda Savunma Bakanı Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki'nin Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'i kabul ettiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede Ürdün-Hollanda ilişkileri ve iki ülke arasında savunma alanında iş birliğini artırmanın yolları ele alındı.

Mulki ile Bijleveld'in başta Suriye ve Filistin meseleleri olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları da değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca aşırıcılık ve terörle mücadele için sarf edilen çabalara değinildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Savunma Bakanı Ank BijleveldÜrdün Başbakanı Ve Savunma Bakanı Hani El-Mulki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5