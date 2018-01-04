Hollanda Savunma Bakanı Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki'nin Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'i kabul ettiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede Ürdün-Hollanda ilişkileri ve iki ülke arasında savunma alanında iş birliğini artırmanın yolları ele alındı.

Mulki ile Bijleveld'in başta Suriye ve Filistin meseleleri olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları da değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca aşırıcılık ve terörle mücadele için sarf edilen çabalara değinildi.