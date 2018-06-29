Hollanda-Türkiye Ticaret Odasından KTO'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, "Hollanda'daki yeni nesli Türkiye'deki ekonomik hayatla bağdaştırmalıyız. Onlar da ülkeye yatırımlarına devam etsinler. Yoksa hem bir nesli kaybedeceğiz hem de ekonomik değerler ülkeden çıkacak." dedi.

Beraberindeki heyetle Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret eden Emre, Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin uzun yıllar öncesine dayandığını söyledi.

Hollanda'nın Türklerin yoğunlukta olduğu ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Emre, Hollanda'da şu an üçüncü, dördüncü neslin yetiştiğini belirtti.

Birinci ve ikinci neslin yatırımları ülkesine, memleketine yaptığını anlatan Emre, şunları kaydetti:

"Gelen, yetişen nesil ise Türkiye'ye yabancı. Orada doğup büyüdüler. Bu nesil daha çok dedeleri, babaları öldükleri zaman miraslarını satıp parasını yaşadıkları ülkeye transfer ediyorlar. Buna tedbirler getirmemiz lazım. Hollanda'daki yeni nesli Türkiye'deki ekonomik hayatla bağdaştırmalıyız. Onlar da ülkeye yatırımlarına devam etsinler. Yoksa hem bir nesli kaybedeceğiz hem de ekonomik değerler ülkeden çıkacak. Kalkınma ajanslarına büyük iş düşüyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da Türkiye'deki bölgelerin değerleri ortaya konmalı. Geçmişte bazı firmalar insanları çok mağdur etti, yatırımlar buharlaştı. Bu güveni yeniden sağlamak lazım. Bu toplantıları bu yüzden yapıyoruz. Ön yargıları kırmaya çalışıyoruz."

KTO Başkanı Gülsoy ise son 4 yılda Hollanda ile dış ticaretin 3 milyar doları aştığını, ihracat ve ithalatın dengeli bir şekilde yürüdüğünü dile getirdi.

Ziyarete katılan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya da Kayseri ve Hollanda arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Özkaya, Kayseri'nin ülkeye daha çok alüminyum, demir çelik ve mobilya ihraç ettiğini aktardı.

Hollandalı iş adamı Peter Den Elzen de Hollanda'da Türkiye'ye karşı ön yargılar olduğunu, bunların yıkılması gerektiğini vurguladı.





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