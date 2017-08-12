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Hollanda'da 150 gündür hükümet kurulamadı

LAHEY (AA) - Hollanda'da, 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden 150 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66)...

Hollanda'da 150 gündür hükümet kurulamadı

LAHEY (AA) - Hollanda'da, 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden 150 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) uzun bir tatil arasından sonra müzakereler için yeniden bir araya geldi.

Toplantı sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dört partinin müzakereler için istekli olduğunu fakat hükümetin kurulmasının Ekim ayının başını bulabileceğini söyledi.

Zalm, ilk etapta aralarında büyük farklılıklar olan D66 ve CU partisinin lideri ile muhalif oldukları konular üzerinde müzakere için bir araya geldiklerini aktardı.

CU partisi ile aralarında çok büyük farklılıklar olduğunu belirten D66 lideri Alexander Pechthold ise "Göç, mülteci, küresel iklim değişikliği, liberal değerler gibi bazı konuların üzerinde daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Bunun gibi zor konularda ortada buluşmanın iki tarafa da faydası olmaz. Buna çözüm olarak bazı konularda bizim, bazı konularda karşı tarafın isteği üzerinde anlaşılabilir." değerlendirmesini yaptı.

CU lideri Gert Jan Segers ise, "Finans konusunda anlaşmalar yapılabilir ama prensipler üzerinden anlaşma yapılamaz. Şu anda bulunduğumuz nokta bu." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği ile ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimler sonuçlarına göre hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı.

Siyasi uzmanlar, ülkede her yıl Eylül ayının üçüncü salı günü yapılan bütçenin geçici hükümetle yapılması bekleniyor.



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