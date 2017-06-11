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Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" düzenlendi

- Rotterdamlılara düz inşa edilmiş ve yeşillendirilmiş çatılara çıkma imkanı sunan etkinlikte, ip cambazları da gösteri yaptı

Hollanda'da

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Rotterdamse Dakendagen Vakfının organize ettiği "Açık Çatı Günleri" bu yıl üçüncü kez yapıldı.

Etkinlik kapsamında, şehir merkezindeki 17 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.

Etkinliğin açılışı, aralarında 130 metre bulunan 40 metre yükseklikliğindeki iki bina arasında cambazların ip üstünde yürümesiyle başladı.

Yeşillik alanlarıyla parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan Hollandalılar, kenti izleyerek, güzel havanın keyfini çıkardı.

Çatılardan birinin üzerinde halka açık iftar programı da düzenlendi.

Rotterdam şehir merkezinde, yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.



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Açık çatı GünleriHollandaManzaraRotterdam
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