Hollanda'da aranan engelli Türk çocuğu ailesine kavuştu

SCHIEDAM (AA) - Hollanda'da, 3 gündür aranan kayıp zihinsel ve işitme engelli otistik 15 yaşındaki Türk uyruklu Abdullah Mazmahor ailesine kavuştu.

Geçen hafta evinden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel ve işitme engelli otizmli Mazmahor, evine yakın bir bölgede sağlıklı bir şekilde bulunmasının ardından ailesi ile buluştu.

Ailesiyle hasret gideren Abdullah Mazmahor, genel kontrolleri için hastaneye yatırıldı.

Kalbinden de rahatsız olduğu için ilaç kullandığı belirtilen çocuğun başka kentlere gitme ihtimali de olduğundan Hollanda'da "Ulusal Kayıp Çocuk Alarmı" verilmişti.

Vatandaşların da yardımını isteyen Hollanda polisi, helikopter desteği ile Mazmahor'un yaşadığı Schiedam ve eğitim gördüğü bakım evinin bulunduğu Zoetermeer kentlerinde 3 gün boyunca arama yapmıştı.

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfının da katkı sağladığı arama çalışmalarına, aralarında Hollandalıların da bulunduğu 150 civarında gönüllü katılmıştı.

Ülkenin yerel basını da olaya geniş yer vermişti.