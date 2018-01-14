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Hollanda'da "Arif V216'nın" galası yapıldı

AMSTERDAM (AA) - Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "Arif v 216" filmi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki galada izleyicilerle buluştu.Concept Events tarafından organize edilen Amsterdam Pathe Arena'daki...

Hollanda'da

AMSTERDAM (AA) - Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "Arif v 216" filmi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki galada izleyicilerle buluştu.

Concept Events tarafından organize edilen Amsterdam Pathe Arena'daki galaya başrol oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Zafer Algöz katıldı.

Oyuncular, film öncesi sinema sahnesinde yaptıkları konuşmada çok heyecanlı olduklarını ve seyirci ile buluştuklarından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

Filmin çekimlerinin 15 ay sürdüğünü ifade eden Cem Yılmaz, "Arif v 216"nın, 7'den 70'e herkesin seyredebileceği hem komedi hem romantik hem de serseri bir film olduğunu belirtti.

Konuşmasına espriler katarak seyircileri güldüren Yılmaz, "Dün Berlin'deki filmin galasında seyircilerin reaksiyonları çok güzeldi. Sizin reaksiyonlarınız bizim için çok önemli. 15 yıl önce çekilen Gora filmindeki bazı rollerin başka bir maceraya atılması bizim için ayrı bir hatıra oldu." dedi.

Ayrıca oyuncular, film gösterimi öncesi seyircilerle özçekim yaptı.

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Arif V216GalaHollanda
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