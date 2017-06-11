Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi

Hollanda'da Avrupa'ya göç etmeye çalışırken ölenler anıldı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ülkelerinden kaçarak Avrupa'ya göç etmeye çalışırken yaşamını yitirenler anıldı. "4Freedom of Movement" adlı sivil toplum kuruluşunca Dam Meydanı'nda organize edilen anma programına...

Hollanda'da Avrupa'ya göç etmeye çalışırken ölenler anıldı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ülkelerinden kaçarak Avrupa'ya göç etmeye çalışırken yaşamını yitirenler anıldı.

"4Freedom of Movement" adlı sivil toplum kuruluşunca Dam Meydanı'nda organize edilen anma programına meydanda bulunanlar da destek verdi.

Avrupa'ya göç ederken hayatını kaybeden binlerce kişiden bazılarının isimlerinin okunduğu etkinlikte, "Silah tüccarlığı ve sınırlar, beyaz insan için bir kazançtır" ve "Sınırlar öldürür" yazılı dövizler taşındı.

Yere yatarak üzerilerine beyaz çarşaf örten gönüllü katılımcılar da güvenli ve daha iyi bir hayat için ölenleri temsil etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Anma ProgramıHollandaMülteciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5