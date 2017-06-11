Hollanda'da Avrupa'ya göç etmeye çalışırken ölenler anıldı

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ülkelerinden kaçarak Avrupa'ya göç etmeye çalışırken yaşamını yitirenler anıldı.

"4Freedom of Movement" adlı sivil toplum kuruluşunca Dam Meydanı'nda organize edilen anma programına meydanda bulunanlar da destek verdi.

Avrupa'ya göç ederken hayatını kaybeden binlerce kişiden bazılarının isimlerinin okunduğu etkinlikte, "Silah tüccarlığı ve sınırlar, beyaz insan için bir kazançtır" ve "Sınırlar öldürür" yazılı dövizler taşındı.

Yere yatarak üzerilerine beyaz çarşaf örten gönüllü katılımcılar da güvenli ve daha iyi bir hayat için ölenleri temsil etti.



