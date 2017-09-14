Hollanda'da cami saldırılarına karşı güvenlik dersi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kenti ve çevresindeki cami cemaati, camilere yönelik olası saldırılara karşı güvenlik dersi alacak.

Rotterdam Rijnmond Bölgesi Müslüman Kuruluşlar Üst Platformu (SPIOR) tarafından organize edilen dersler, özel güvenlik kurumu uzmanları tarafından verilecek.

Beş ayrı oturumda verilecek derslerde toplam 100 kişi eğitim görecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan SPIOR Müdürü Marianne Vorthoren, son zamanlarda camilere yapılan İslamofobik saldırıların artmasıyla cemaate güvenlik eğitimi vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Camileri ve cemaati korumak istediklerini belirten Vorthoren, cemaate konuya ilişkin hazırlanmış kitapçık dağıtılacağını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cemaatin alacağı eğitimin yanı sıra belediyenin belirlediği uzman kişiler tarafından camilerin zayıf noktaları kontrol edilerek belediyenin maddi desteği ile cami yöneticileri gereken önlemleri alacak. Ayrıca olası saldırılar için özel olarak hazırlanmış kitapçıkları cami cemaatine dağıtacağız. Bu önlemleri alarak en azından Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğünün (NCTV) belirlediği tehdit unsurlarına karşı camileri korumuş olacağız. Umarız bu şekilde güvenliği sağlamış oluruz."

Vorthoren, çalışmayı NCTV ile iş birliği içerisinde yaptıklarına dikkati çekerek, "Bize sadece camiler bağlı olduğu için bu sadece camilere yönelik yapılan bir çalışma olacak. Bunun dışında son zamanlarda İslamofobik saldırılara maruz kalan diğer İslami kuruluşlarla bir araya gelerek onlarla istişarelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cami yöneticileri ile düzenli irtibatta olduklarını belirten NCTV sözcüsü Lodewijk Hekking ise "Camiler tehdit altında hissedildiğinde Hollanda devleti her zaman yardım edecektir. Devletin yardımının yanı sıra cami cemaati ve yöneticilerinin de önlemler alması gerekir. Onun için SPIOR tarafından böyle bir inisiyatifin alınmasını olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.



