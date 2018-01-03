Hollanda'da fırtına zarar verdi

LAHEY (AA) - Hollanda'da şiddetli fırtına ülkenin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), saatte 130 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınadan dolayı ülkenin kuzeybatısında turuncu alarm, diğer bölgelerde ise sarı alarm verildiğini duyurdu.

Ülkede fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Gece başlayan ve bugün öğle saatlerinde hız kazanan fırtınada, evler ve binalar hasar gördü ve devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Fırtınadan ve suların yükselmesinden dolayı ülkede ilk defa en büyük beş baraj güvenlik açısından kapatıldı.



Ülkenin en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferlerinde önemli aksamalar yaşanırken, 250'nin üzerinde uçuş iptal edildi. Ülkenin pek çok yerine tren ve toplu taşıma seferlerinde de büyük aksamalar yaşandı.

Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, ayrıca römork ve karavan gibi araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi.









