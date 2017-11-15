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Hollanda'da hahamdan Müslümanlara PEGİDA'yı kınayan mektup

ENSCHEDE (AA) - Hollanda'da, haham olarak görev yapan Lody van de Kamp, Enschede kentinde yaşayan Müslümanlara, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'yı kınayan mektup yazdı. Van de Kamp, mektubunda, Enschede kentinde geçen hafta PEGIDA mensubu...

Hollanda'da hahamdan Müslümanlara PEGİDA'yı kınayan mektup

ENSCHEDE (AA) - Hollanda'da, haham olarak görev yapan Lody van de Kamp, Enschede kentinde yaşayan Müslümanlara, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'yı kınayan mektup yazdı.

Van de Kamp, mektubunda, Enschede kentinde geçen hafta PEGIDA mensubu bir grubun cami yapılması planlanan alanda yaptıkları İslam karşıtı hareketlerin utanç verici olduğunu belirtti.

Çocukluğunu Enschede kentinde geçirdiğini aktaran van de Kamp, "Eşkiyalar, korkunç bir şekilde yaptıkları bu hareketle oraya yapılması planlanan camiye leke süremeyecek. Eski hemşehriniz olarak bu kelimeleri utanarak yazıyorum ama buna karşılık sizin ve topluluğunuzla aramızdaki dayanışmayı hissediyorum." dedi.

Mektubu dua ederek sonlandıran van de Kamp, yapılması planlanan caminin resmi açılışını Müslümanlar gibi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Yasaları Koruma Bakanı Sander Dekker da bugün mecliste yaptığı konuşmada, "PEGİDA endişe duyduğumuz bir hareket. PEGİDA Hollanda'da giderek küçülüyor ama diğer yandan radikalleşmeye doğru gidiyor. Savcılık olayla alakalı araştırma başlattı." dedi.

Enschede kentinde, geçen hafta İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA mensubu bir grup, cami yapılması planlanan alanda kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

Enschede Belediye Başkanı Onno van Veldhuizen, yapılan hareketin iğrenç olduğunu ve faşist Ku Klux Klan örgütünü anımsattığını söylemişti.




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