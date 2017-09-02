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Hollanda'da inşası süren camiye İslamofobik saldırı

- Aşırı sağcı "ID Verzet" hareketi mensupları, yapımı süren Tevhid Camisi'nin çatı ve minaresine çıkarak İslamofobik ifadeler içeren pankart astı

Hollanda'da inşası süren camiye İslamofobik saldırı

VENLO (AA) - Hollanda'da, aşırı sağcı "ID Verzet" hareketi mensubu bir grup, Venlo kentinde yapımı süren Tevhid Camisi'nin çatısı ve minaresine çıkarak İslamofobik, ırkçı ifadelerin bulunduğu pankart astı.

Eylemi üstlenen ID Verzet, Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı Türkçe ve Hollandaca karışık, "Uzak dur, Hollanda bizim. Semtimizde cami istemiyoruz, İslamcıları istemiyoruz" ifadelerinin yer aldığı pankartın ve eylemcilerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak camiyi "işgal altına aldıklarını" belirtti.

Tevhid Camisi Başkanı Ahmet Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 30 yıldır ilk defa bölgede böyle bir eylem yapıldığını aktararak, eylemi kınadı.

Dursun, bulundukları bölgede çok fazla aşırı sağcının olduğunu ama böyle bir eylemin yapılmasını hiç beklemediklerini dile getirdi.

- "Mücadelemize resmi yollara başvurarak devam edeceğiz"

Olayın, basına yansımasının ardından cemaatten bazı gençlerin camiye gelerek olaya müdahale etmek istediklerini ama buna izin vermediklerini aktaran Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eylemi yaparak Müslümanları kışkırtmak istiyorlar ama biz mücadelemize resmi yollara başvurarak devam edeceğiz. Belediye Başkanı ve yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Onlar bizim tarafımızda. Biz bu olayların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız."

Caminin inşaatını büyük sıkıntılar ile başlattıklarını aktaran Dursun, "Venlo kenti aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in doğup büyüdüğü şehir olduğu için caminin inşaatı başlamadan önce buraya yeni bir caminin yapılmasına karşı çıkmıştı. Aynı şekilde caminin olduğu bölgedeki bazı aşırı sağcılar da caminin yapılmasına karşıydı. Buna rağmen mücadele ederek bu caminin inşasını başlattık." dedi.

Dursun, polisin eylemi yapan kişileri bir süre sonra gözaltına aldığını ve cami etrafında güvenliği sağladığını sözlerine ekledi.

PEGIDA hareketi mensubu bir grup, bir süre önce, Veghel kentinde yapımı süren Selimiye Camisi'nin ve daha sonra Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokul seviyesindeki İslam okulunun giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu kağıt asmıştı.

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Aşırı SağcıCamiGeert WildersHollandaİslamafobikVenlo
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