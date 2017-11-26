Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Hollanda'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü

NIJMEGEN (AA) - Hollanda'nın Nijmegen kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi yürüyüş düzenledi.Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın yürüyüşüne...

Hollanda'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü

NIJMEGEN (AA) - Hollanda'nın Nijmegen kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi yürüyüş düzenledi.

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın yürüyüşüne 30 kişi katıldı.

Gruptakiler, ellerinde ırkçı ifadeler yazan pankartlarla çok sayıda polis eşliğinde yürüdü.

PEGİDA'nın yürüyüşünü engellemek için sivil toplum örgütü Anti-Faşişt Eylem (AFA) hareketinden yaklaşık 200 kişi de ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenlemek istedi. Polis de PEGIDA hareketinin yaptığı yürüyüşün önünü kesmek isteyen AFA hareketinden bir gruba müdahale etti.

Güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, AFA hareketinden 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, PEGIDA'nın yürüyüşüne eşlik eden atlı bir polisin henüz belirlenemeyen nedenle hafif yaralandığı, atının da telef olduğu kaydedildi.

Hollanda'da geçen hafta, Kick Out Zwarte Piet (Kara Peter) hareketinin, ırkçılık karşıtı protestosu izin alınmasına rağmen yasaklanmıştı.

Enschede Belediyesi, haziranda AFA ve PEGIDA'nın aynı gün ve saatte meydanda gösteri yapmak istemeleri üzerine güvenlik gerekçesiyle her iki gösteriye de izin vermemişti.

Irkçı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, bir süre önce Veghel kentindeki Selimiye Camisi inşaat alanına, daha sonra Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokulun giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu döviz asmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AFAHollandaPegidaYürüyüş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5