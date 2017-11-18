Hollanda'da ırkçılık karşıtı protesto yasaklandı

DOKKUM (AA) - Hollanda'da Dongeradeel Belediyesi, Kick Out Zwarte Piet (Kara Peter) Hareketinin, ırkçılık karşıtı protestosu izin alınmasına rağmen yasaklandı.

Ülkede son yıllarda tartışma konusu ve Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) yardımcılarının siyaha boyanmasının protesto edileceği gösteriye güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Gösterinin yapılacağı Dokkum köyünün bağlı olduğu Dongeradeel Belediyesi, eylemin olağanüstü güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.

Ülkenin farklı yerlerinden iki otobüsle köye gelenlerin Dongeradeel Belediyesince protesto için belirlenen alana giderken otobanda gösteriye karşı olan grup tarafından yolu kesildi. Gösteri karşıtı grubu ikna ederek yolu trafiğe açılmasını sağlayan polis, belediyece gösteriye izin verilmediği gerekçesiyle otobüsleri geri gönderdi.

Ülkede, son yıllarda Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) temsili olarak Hollanda’ya gelişi dolayısıyla düzenlenen geleneksel festivalde ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle siyaha boyanmış Noel Baba'nın yardımcılarının yer alması tartışmalara neden oluyor.

Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından korunması gereken bayramlar listesine dahil edilen Noel Baba'nın gelişi, 1964 yılından bu yana törenle kutlanıyor.

Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları 5 Aralık'a kadar birçok yeri gezerek çocuklara hediyeler dağıtıyor. Hollanda genelinde 5 Aralık'ta Noel Bayramı kutlanıyor.

Noel Baba'nın gelişiyle Hollanda’da ırkçılık tartışmaları da başlıyor. Yardımcılarının siyaha boyanmasını ırkçılık ve ayrımcılık olarak değerlendiren insan hakları örgütleri bu kapsamda her yıl protesto gösterileri düzenliyor.

İnsan hakları örgütleri daha önce konuyu ulusal ve uluslararası yargıya da taşımıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yanı sıra Amsterdam Mahkemesi bu kapsamda verdiği kararda Noel Baba'nın yardımcılarının siyahi olarak tasvir edilmesinin ırkçılık barındırdığına hükmetmişti.

Hollandalı yetkililer ise söz konusu etkinliğin sıradan bir çocuk bayramı olduğu görüşünü savunuyor.



