Hollanda'da koalisyona dördüncü ortak aranıyor

LAHEY (AA) - Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon hükümeti için müzakereler yapmakla görevlendirilen önceki hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ve Demokrat 66'nın (D66) yanına dördüncü parti arıyor.

Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra kurulacak koalisyon hükümetinde Yeşil Sol (GL) partisinin yer alması konusunda Temsilciler Meclisine giren 13 parti lideriyle uzlaşma görüşmelerine başladı.

Hükümetin yazdan önce kurulmasını hedeflediklerini aktaran Schippers, bu haftadan itibaren her perşembe basını bilgilendirme toplantısı yapacak.

Siyasi uzmanlar, GL'nin, VVD, CDA, D66'dan sonra en çok oyu alan parti olması nedeniyle koalisyon görüşmelerine dahil edildiğini belirtirken, GL'li koalisyon hükümetine düşük ihtimali veriyor.

Uzmanlar, GL ile görüşmelerden sonuç alınamaması halinde VVD, CDA ve D66'nın, 5 milletvekiline sahip Hrıstiyan Birlik Partisi (CU) ile koalisyon hükümeti kurmaya çalışacağını belirtiyor.

Geert Wilders'ın liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisini (PVV) ile ise hiçbir parti koalisyon ortağı olarak istemiyor. PVV toplam 150 sandalyeli mecliste 20 milletvekilliği elde ederek ikinci parti olmuştu.

Seçimlerde parlamentoya VVD 33, PVV 20, CDA 19, D66 19, Sosyalist Parti (SP) 14, GL 14, İşçi Partisi (PVDA) 9, CU 5 ve Denk Partisi 3 milletvekili gönderdi.

Hollanda'da 2012 yılında yapılan genel seçimlerden sonra 2 partiden oluşan koalisyon hükümetinin kurulması 52 gün sürmüştü.