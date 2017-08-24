Hollanda'da konsere saldırı tehdidinde bulunan kişiye gözaltı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak konsere terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı.

Yerel bir radyoya açıklamada bulunan Adalet ve Güvenlik Bakanı Stef Blok, "Telegram" adlı mesajlaşma programı üzerinden konserin yapılacağı yerle ilgili tehdit mesajları paylaşan 22 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Terör tehdidinin arkasında başkalarının olup olmadığını bilmediklerini ifade eden Blok, "Henüz hangi amaçla bu tehdit mesajları paylaşıldı bilmiyoruz. Yakalanan kişinin neden böyle aptalca bir şey yaptığını hepimiz merak ediyoruz. Onun için çok geniş çaplı bir soruşturma yapacağız." dedi.

Rotterdam'da dün akşam terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edilmişti.