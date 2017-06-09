Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam Adnan Tekçe cityscape
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Hollanda'da Müslüman öğrenciye en iyi sosyal medya paylaşımı ödülü

- Faslı öğrenci Siraji, aşırı sağcı Özgürlük Partisi seçmenlerinin Facebook'taki "İslam'a Güle Güle" kampanyası hakkında Twitter'da yaptığı yorumla "komşuluk" kategorisinde "En İyi Sosyal Medya Mesajı" ödülü kazandı

Hollanda'da Müslüman öğrenciye en iyi sosyal medya paylaşımı ödülü

BREDA (AA) - Hollanda'da Fas asıllı hukuk öğrencisi İslam Siraji, Twitter'da paylaştığı mesajla, bir sosyal medya şirketi tarafından verilen sosyal medya ödüllerinde, toplumsal uyumu ve bir arada yaşama kültürünü teşvik eden sosyal paylaşımların değerlendirildiği "komşuluk" kategorisinde birincilik elde etti.

Siraji'nin, Geert Wilders önderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) seçmenlerinin 15 Mart genel seçimleri öncesinde Facebook'ta oluşturdukları "İslam'a Güle Güle Günü" etkinliğine yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı "Nefrete karşı mizahla mücadele edilir." mesajı ödüle layık görüldü.

Siraji, ödülü kazandıktan sonra yine Twitter üzerinden yaptığı mizah dolu paylaşımda, "Haftaya memleketim Fas'a gidiyorum. Eğer herkes uğurlama için doğru zamanda doğru terminalde olursa şaşırmış gibi davranırım." ifadelerini kullandı.

Mesajıyla binlerce kişinin dikkatini çeken Siraji, mesajının altına ödülü kazandığına dair bir paylaşım ekledi.

Öte yandan PVV lideri Wilders, Demokrat 66 (D66) Partisi lideri Alexander Pechthold'un başını Photoshop ile teröristlerin arasına eklediği paylaşımla "En Kötü Sosyal Medya Mesajı" ödülünü aldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BirinciEn Iyi Sosyal Medya ödülüHollandaMüslüman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5