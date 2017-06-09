Hollanda'da Müslüman öğrenciye en iyi sosyal medya paylaşımı ödülü

BREDA (AA) - Hollanda'da Fas asıllı hukuk öğrencisi İslam Siraji, Twitter'da paylaştığı mesajla, bir sosyal medya şirketi tarafından verilen sosyal medya ödüllerinde, toplumsal uyumu ve bir arada yaşama kültürünü teşvik eden sosyal paylaşımların değerlendirildiği "komşuluk" kategorisinde birincilik elde etti.

Siraji'nin, Geert Wilders önderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) seçmenlerinin 15 Mart genel seçimleri öncesinde Facebook'ta oluşturdukları "İslam'a Güle Güle Günü" etkinliğine yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı "Nefrete karşı mizahla mücadele edilir." mesajı ödüle layık görüldü.

Siraji, ödülü kazandıktan sonra yine Twitter üzerinden yaptığı mizah dolu paylaşımda, "Haftaya memleketim Fas'a gidiyorum. Eğer herkes uğurlama için doğru zamanda doğru terminalde olursa şaşırmış gibi davranırım." ifadelerini kullandı.

Mesajıyla binlerce kişinin dikkatini çeken Siraji, mesajının altına ödülü kazandığına dair bir paylaşım ekledi.

Öte yandan PVV lideri Wilders, Demokrat 66 (D66) Partisi lideri Alexander Pechthold'un başını Photoshop ile teröristlerin arasına eklediği paylaşımla "En Kötü Sosyal Medya Mesajı" ödülünü aldı.



