Hollanda'da PEGIDA mensupları İslam okulunu hedef aldı

LEIDEN (AA) - Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, Leiden kentinde faaliyet gösteren ilkokul seviyesindeki İslam okuluna, İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu kağıt astı.

PEGIDA üyesi bir grup, Er-Riseleh İslam Okuluna "Hollandalılar, İslam okullarına karşı çıkın. İslam, Avrupa'da terör saldırıları yapıyor. İslam okulları gibi bir problemi kökünden çözmek lazım. İslam okullarını Hollanda'da istemiyoruz." ifadeleri ile kuru kafa resminin yer aldığı kağıdı astı, okul bahçesinin kapısını zincirle kilitledi. Grup, daha sonra okula astığı kağıdın fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Er-Riseleh İslam Okulu Müdürü Gülsüm Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının ülkede eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğan, 24 yıllık geçmişe sahip okulda ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti.

Yazıyı "iğrenç" olarak nitelendiren Doğan, saldırıyı sabah erken saatlerde öğretmenlerle okula geldiklerinde fark ettiklerini söyledi.

Doğan, "Böyle bir olaya maruz kalmamıza rağmen okulun ilk günü öğrencilerimiz için okul girişinde hazırladığımız açılış programını onları başka bir giriş kapısından binaya alarak gerçekleştirdik. Velileri ve çocukları kaygılandırmamak için olayı henüz dışarıya yansıtmadık. Bilgilendirme amaçlı, veliler için özel olarak mektup hazırladık." dedi.

Öğretmenlerin de olaydan kaygı duyduklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini vurgulayan Doğan, "Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini kontrol altına almak için okul bahçesinin dış kapılarını kilitledik. Böyle bir olaydan sonra kendimizi güvende hissetmiyoruz" ifadesini kullandı.

Doğan, saldırıyı polise ilettiklerini kaydetti.

PEGIDA hareketi mensubu bir grup, geçen ay da Veghel kentinde yapımı süren Selimiye Camisi'nin giriş kapısına İslamofobik ve ırkçı ifadelerin bulunduğu kağıt asmıştı.



