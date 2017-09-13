Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Hollanda'da polis foto muhabirinin fotoğraflarına el koydu

- Hollanda'da bir foto muhabiri çektiği fotoğrafları polise teslim etmeyince gözaltına alındı ve fotoğraflarına el konuldu

Hollanda'da polis foto muhabirinin fotoğraflarına el koydu

BRUNSSUM (AA) - Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad foto muhabiri Chris Keulen, çektiği fotoğrafları polise teslim etmediği için gözaltına alındı.

Hollanda basınındaki haberlere göre, Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığına yakın bir bölgede NATO keşif uçaklarının sesinden rahatsız olan bir aktivist ile sivil elbiseli ABD askeri arasında kavga çıktı.

Kavganın fotoğrafını çeken Keulen, şahit olarak dinlendiği karakolda çektiği fotoğrafları polise teslim etmediği için iki saatliğine gözaltına alındı ve fotoğraflarına el konuldu.

Savcılığa şikayette bulunduklarını belirten NRC baş editörü Peter Vandermeersch, polisin ve savcılığın kuralları bilmemesinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Hollanda Basın Derneği (NVJ) Genel Sekreteri Thomas Bruning, bu durumun bilindik bir problem olduğunu ve ülkede bu tür vakaların yılda en az bir kez yaşandığını söyledi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Foto MuhabiriGözaltına AlındıHollanda
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5