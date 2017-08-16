Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Hollanda'da Suriye asıllı imamın iki semte girişinin yasaklandığı iddiası

LAHEY (AA) - Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığınca, Suriye asıllı imam Jneid Fawaz'ın Lahey'deki iki semte girişinin yasaklandığı ileri sürüldü.Hollanda basınındaki haberlere göre, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin isteği...

Hollanda'da Suriye asıllı imamın iki semte girişinin yasaklandığı iddiası

LAHEY (AA) - Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığınca, Suriye asıllı imam Jneid Fawaz'ın Lahey'deki iki semte girişinin yasaklandığı ileri sürüldü.

Hollanda basınındaki haberlere göre, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin isteği üzerine, Bakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğünce (NCTV) verilen yasak, Fawaz'ın verdiği vaazların "insanların radikalleşmesine" sebep olduğu iddiasıyla alındı.

Haberlerde, Fawaz'ın bir kitabevinde vaaz verdiği belirtildi.

Fawaz'ın, vaaz verdiği ileri sürülen kitabevinin bulunduğu Transvaal ile Schilderswijk semtlerine girişi yasaklandı. Giriş yasağı kararının altı ay geçerli olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Krikke, Fawaz'ın bir kitabevinde yasadışı vaaz verdiğini iddia ederek, imamın bu davranışının ancak yasal işlemlerle durdurulabileceğini açıklamıştı.

Fawaz'ın, imam olarak görev yaptığı As-Soennah Camisi Vakfının yöneticileri ile bazı konularda anlaşamadığı için 2012'de görevine son verilmişti.








İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Giriş YasağıHollandaImam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5