Hollanda'da Suriye asıllı imamın iki semte girişinin yasaklandığı iddiası

LAHEY (AA) - Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığınca, Suriye asıllı imam Jneid Fawaz'ın Lahey'deki iki semte girişinin yasaklandığı ileri sürüldü.

Hollanda basınındaki haberlere göre, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin isteği üzerine, Bakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğünce (NCTV) verilen yasak, Fawaz'ın verdiği vaazların "insanların radikalleşmesine" sebep olduğu iddiasıyla alındı.

Haberlerde, Fawaz'ın bir kitabevinde vaaz verdiği belirtildi.

Fawaz'ın, vaaz verdiği ileri sürülen kitabevinin bulunduğu Transvaal ile Schilderswijk semtlerine girişi yasaklandı. Giriş yasağı kararının altı ay geçerli olduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Krikke, Fawaz'ın bir kitabevinde yasadışı vaaz verdiğini iddia ederek, imamın bu davranışının ancak yasal işlemlerle durdurulabileceğini açıklamıştı.

Fawaz'ın, imam olarak görev yaptığı As-Soennah Camisi Vakfının yöneticileri ile bazı konularda anlaşamadığı için 2012'de görevine son verilmişti.











