Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam gaziantepspor yandex Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ABD'li bir grubun Rotterdam'da bu akşam konser vermesinin planlandığı ancak etkinlik öncesi alınan...

Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ABD'li bir grubun Rotterdam'da bu akşam konser vermesinin planlandığı ancak etkinlik öncesi alınan istihbarat sebebiyle konserin iptal edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb da konserin verileceği binanın yakınında, içinde gaz dolu tüplerin olduğu İspanya plakalı bir minibüs bulunduğunu söyledi.

Aboutaleb, minibüs şoförünün polis tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Terör tehdidi istihbaratını İspanya polisinden aldıklarını bildiren Aboutaleb, "Henüz minibüsün terör tehdidi ile bağlantısını kurmak için erken. Durum polis tarafından araştırmaya alındı." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HollandaIptalKonserTerör Tehdidi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5