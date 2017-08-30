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Hollanda'da teröre karşı önlem

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentindeki işlek caddelerde muhtemel terör saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağı duyuruldu.Rotterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde Avrupa'da artan terör eylemlerine...

Hollanda'da teröre karşı önlem

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentindeki işlek caddelerde muhtemel terör saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağı duyuruldu.

Rotterdam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde Avrupa'da artan terör eylemlerine karşı kentin en işlek cadde ve sokaklarında araçla saldırı yapılması ihtimaline karşı yeni güvenlik tedbirleri alınacağı bildirildi.

Açıklamada, olası terör saldırılarını engellemek amacıyla sokaklara görünmeyecek şekilde bariyerler yerleştirileceği belirtildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan da İspanya'daki terör saldırısının ardından kentte yeni terör önlemleri alınması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2004'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılarda bir süredir bomba yerine minibüs, kamyon veya tır gibi motorlu araçlar kullanılıyor.

İspanya'da 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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