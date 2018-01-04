Hollanda'da toplu taşıma çalışanları grevde

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın birçok kentinde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce toplu taşıma işçisi, ülke genelinde 1 günlük grev yapıyor.

Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde toplu taşıma araçları çalışmıyor.

FNV tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için somut adımlar atılması ve ücretlerde yıllık yüzde 3,5 zam isteği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağı vurgulandı.

Amsterdam ve Lahey'deki topluma taşıma işçileri ise farklı sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.

