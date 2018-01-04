Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Hollanda'da toplu taşıma çalışanları grevde

- Ülke genelinde binlerce işçinin katıldığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu

Hollanda'da toplu taşıma çalışanları grevde

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın birçok kentinde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının yaptığı grev nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce toplu taşıma işçisi, ülke genelinde 1 günlük grev yapıyor.

Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde toplu taşıma araçları çalışmıyor.

FNV tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için somut adımlar atılması ve ücretlerde yıllık yüzde 3,5 zam isteği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağı vurgulandı.

Amsterdam ve Lahey'deki topluma taşıma işçileri ise farklı sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GrevHollandaTopluma Taşıma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5