Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ODTÜ TEKNOKENT Ercan Uysal hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Hollanda'da Uygur halkına ilişkin önerge kabul edildi

- Çin'de yaşayan Uygur halkının haklarının korunması için, Hollanda hükümetinin Çin devleti ile diplomatik yollarla görüşmesine yönelik önerge kabul edildi

Hollanda'da Uygur halkına ilişkin önerge kabul edildi

LAHEY (AA) - Hollanda Temsilcililer Meclisinde, Çin'de yaşayan Uygur halkının insan haklarının korunması için hükümetin Çin devleti ile diplomatik yollarla görüşmesi için hazırlanan önerge kabul edildi.

Denk Partisi'nin, Çin'de yaşayan Uygur halkının dini yaşantılarına yapılan kısıtlamalara yönelik uygulamaları, hükümet tarafından uluslararası ilişkilerde dile getirilmesi ve diplomatik yollarla görüşülmesi için sunduğu önerge çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

Filistin'in Hollanda devleti tarafından resmi olarak tanınması ve terör örgütlerine ait sembollerin yasaklanması için geçen hafta verilen önergeler ise kabul edilmedi.

Denk Partisi, Filistin devletinin Hollanda tarafından resmi olarak tanınması ve ülkedeki terör örgütlerine ait sembollerin yasaklanması için Temsilciler Meclisine önerge sunmuştu.

Hollanda'da geçen yıl Sosyalist Parti (SP) tarafından Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önerge, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 5 ret oyu ile kabul edilmemişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinDenk PartisiHollandaInsan HaklarıÖnergeUygur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5