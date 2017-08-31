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Hollanda'daki Müslümanlar arife günü kabir ziyareti yaptı

SCHIEDAM (AA) - Hollanda'nın Schiedam kentinde bir grup Müslüman, Kurban Bayramı arifesinde Yarden Beukenhof Mezarlığı'ndaki Müslümanlar için ayrılan özel bölümdeki kabristanı ziyaret etti.Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız...

Hollanda'daki Müslümanlar arife günü kabir ziyareti yaptı

SCHIEDAM (AA) - Hollanda'nın Schiedam kentinde bir grup Müslüman, Kurban Bayramı arifesinde Yarden Beukenhof Mezarlığı'ndaki Müslümanlar için ayrılan özel bölümdeki kabristanı ziyaret etti.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi (YİM) tarafından 3 yıldır organize edilen arife günü kabir ziyaretinde Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Ziyaretçilerle ölüm ile alakalı kısa bir sohbet yapan YİM Cami Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Budak, Türkiye'de adet olan ve her bayram arifesinde yapılan kabir ziyaretlerini, Hollanda'da da adet haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hollanda'da, Türkiye'deki gibi kabir ziyaret etme kültürü olmadığını ifade eden Budak, "Camimize yakın olan ufak Müslüman mezarlığını 3 yıl önce ziyaret etmeye başladık. Amacımız kabir ziyareti kültürünü Hollanda'da canlandırıp yaşatmak." dedi.

Kendi akrabaları veya yakınları olmasa da Müslüman kardeşlerini yalnız bırakmamak amacıyla bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Budak, "Burada mezardaki Müslüman kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Ahireti unutmamak için birbirimize nasihat olsun diye bu kabir ziyaretini teşvik ediyoruz." diye konuştu.



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