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Hollanda'dan gelen kargo paketinden kokain çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hollanda'dan gelen kargo paketinde 298 gram kokain ele geçirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerinin, Hollanda'dan Edremit'e...

Hollanda'dan gelen kargo paketinden kokain çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Hollanda'dan gelen kargo paketinde 298 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerinin, Hollanda'dan Edremit'e gönderilen kargoda gönderici isminin bulunmaması tespiti üzerine paketin açılmasına karar verildi.

Pakette 298 gram kokain ele geçirildi, Edremit'te yaşayan ve alıcı konumundaki şüphelinin 28 Aralık 2017'de ABD'ye gittiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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BalıkesirKargo PaketiKokainUyuşturucu Operasyonu
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