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Hollanda'dan Türkiye açıklaması

- Başbakan Rutte: - "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum"

Hollanda'dan Türkiye açıklaması

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin halen "soğuk" olduğunu belirterek, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Rutte, Hollanda’nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi.

Mark Rutte, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi." ifadesini kullandı.

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla bu yıl martta yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı da izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

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Başbakan Mark RutteHollanda
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