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Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Goran Hareketi'ni ziyaret etti

SÜLEYMANİYE (AA) - Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Janet Alberda ve beraberindeki heyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde muhalefetin başını çeken Değişim (Goran) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.Goran Hareketi'nden...

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Goran Hareketi'ni ziyaret etti

SÜLEYMANİYE (AA) - Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Janet Alberda ve beraberindeki heyetin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde muhalefetin başını çeken Değişim (Goran) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Goran Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin Süleymaniye kentindeki merkezinde gerçekleşen görüşmede Irak'taki son gelişmeler ile 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu" konusu ele alındı.

Açıklamada, partinin referanduma ilişkin bilinen görüşlerinin Başkonsolos Alberda'yla paylaşıldığı ve Hollanda ile Goran Hareketi arasında devam eden yakın ve dostane ilişkilerin sürdürülmesi konusunda hemfikir kalındığı kaydedildi.

Goran Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma muhalif tavrıyla biliniyor.

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GoranHollanda'nın Erbil Başkonsolosu Janet AlberdaÖmer Seyit Ali
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