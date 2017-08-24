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Hollande politikadan çekilmiyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, politikayı bırakmayacağını açıkladı.

Hollande politikadan çekilmiyor

PARİS (AA) - Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, politikayı bırakmayacağını bildirdi.

TV 5 televizyon kanalına kısa bir açıklama yapan Hollande, "Politikayı bırakacak mısınız?" sorusu üzerine, "Hayır, tekrar seçilmek için aday olmadığımda dahi politik yaşamdan ayrılmayacağımı söylemiştim." ifadesini kullandı.

Görüşlerini çeşitli yollarla dile getireceğini belirten Hollande, politikanın vatandaşların yaşamıyla ve dünyayla doğrudan ilgili olduğunu kaydetti. Hollande, "Kendimi ifade etmeyi sürdüreceğim." dedi.

Mayıs ayında eski Sosyalist Parti Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un yeni bir hareket kurarak cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından görevi bırakan Sosyalist Partili Cumhurbaşkanı Hollande, ilk kez dün Macron'u kamuoyu önünde eleştirmişti.

Hollande, Macron'un iş yasasında yapmayı planladığı değişikliklere dikkati çekerek, "Fransız halkından faydalı olmayan fedakarlıklarda bulunmalarını istememeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Hollande'ın bu açıklamaları tekrar politikaya dönmek istediği yönünde yorumlara neden olmuştu.

Muhabir: Murat Ünlü

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DünyaFransaHollandeIş YasasıMacronPolitikaSosyalist Parti
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