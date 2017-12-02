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Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

- Oyuncu Tom Hanks: - "Bu işe, gücü yanlış anladıkları için giren bazı insanlar var ve en güçlü hissettikleri zamanda -ki bundan dolayı zaten bu işe girmiş oluyorlar- işte o zaman altındaki insanlara asılmaya başlıyorlar. Tamamen cinsi anlamda söylemiyorum. Her yerde sapıklar var"

Hollywood'daki cinsel taciz iddiaları

WASHINGTON (AA) - Hollywood yıldızı Tom Hanks, Hollywood’u sarsan taciz olaylarının kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Hollywood Reporter gazetesine konuşan Hanks birçok insanın sinema sektörüne geçim kaynağı sağlamak için girdiğini ancak bazılarının ise sadece güçlü oldukları sektöre girdiğini kaydetti.

Hanks sektörde özellikle de elindeki gücü suistimal edenlerin taciz olaylarına karıştığını kaydetti.

Hanks şöyle devam etti:

“İnsanların bir geçim kaynağı olarak bu işi yapmalarında çok sebep var. Bir film yapmak çok büyük heyecan yaratabilecek bir deneyimdir. Aşık olduğun insanla orada tanışabilirsin, gülmekten ölebilirsin. Bunlar iyi şeyler. Bir film yapımında kötü şeyler de var. Bu işe gücü yanlış anladıkları için giren bazı insanlar var. Ve en güçlü hissettikleri zamanda –ki bundan dolayı zaten bu işe girmiş oluyorlar- işte o zaman altındaki insanlara asılmaya başlıyorlar. Tamamen cinsi anlamda söylemiyorum. Her yerde sapıklar var.”

Hollywood’da bu konuda geri dönüşün olabileceğini aktaran Hanks “Yeni davranışlar öğrenmek için asla geç değil. Ve profesyonel etik kodların uymak isteyen herkesin sorumluluğudur bu.” dedi.

Hollywood, Yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan ve aktör Kevin Spacey, yönetmen Brett Rattner ve komedyen Louis C.K. gibi birçok isimle ilgili gün yüzüne çıkan skandallarla sarsılmaya devam ediyor.

Yaşadıklarını medya ile paylaşan taciz kurbanları kadınların sayısı artarken taciz iddiaları ABD siyaset ve medyasını da sarsmaya başlamış durumda.

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ABDTaciz IddialarıTom Hanks
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