Honda Civic için kasım ayı fırsatı

İSTANBUL (AA) - Honda Civic'in Sedan ve Hatchback versiyonlarına sahip olmak isteyenler, kasım ayı boyunca 50 bin TL’lik kredi kullanımlarında 12 aylık faizsiz kredi kullanabilecek.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, son 3 ayda tüm sektörde en çok satılan modeli olan Civic için özel kampanyasını kasım ayında da sürdürüyor.

Segmentinin en donanımlı modeli olarak öne çıkan Honda Civic’in Sedan ve Hatchback versiyonlarına sahip olmak isteyenler, kasım ayı boyunca 50 bin TL’lik kredi kullanımlarında 12 aylık faizsiz kredi kullanabilecek.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ekim ayında sektör birincisi olan Honda, testlerini ve üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiği Civic modeli ile yakaladığı liderliği de bırakmadı.

Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic, ağustos ve eylül aylarından sonra ekimde de en çok satılan model olarak liderliğini korudu.

C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile açık ara en çok tercih edilen model olan Honda Civic, bu segmentte araç almak isteyenler için ideal bir seçenek olma özelliği taşıyor.



Civic sahibi olmak isteyenler için özel kredi kampanyalarını kasım ayında da sürdüren Honda, bu ay düzenlendiği kampanya kapsamında faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayan Civic'te benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor alternatifi bulunuyor.

