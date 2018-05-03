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Honda Civic'ten mayıs avantajı

- Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Civic Sedan sahibi olmak isteyenler, 25 bin TL’lik kredi kullanımlarında 15 ay için yüzde 0,5’lik faiz fırsatından faydalanabilecek

Honda Civic'ten mayıs avantajı

İSTANBUL (AA) - Honda, Civic Sedan sahibi olmak isteyen müşterilerine nisan ayında başlattığı yüzde 0,5’lik faiz fırsatını bu ay da sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, dizel motorlu Honda Civic Sedan da dahil olmak üzere Türkiye’de üretilen tüm Civic Sedan modelleri için geçerli olacak özel bir fırsat sunuyor.

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 100 bin 750 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel modelleri, 25 bin TL için 15 aylık vadede yüzde 0,5’lik faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayabiliyor.

1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS başta olmak üzere; 1.6 lt 125 PS ile konfor ve yakıt ekonomisi sunan Civic Sedan Eco’ya ve 100 kilometrede sadece 3.4 litre yakıt tüketen Civic Sedan Dizel’e bu avantaj kapsamında kolaylıkla sahip olunabiliyor.

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