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Honda fırsatları şubatta da devam ediyor

- Honda'nın şubat ayı kampanyası kapsamında CR-V ve yerli üretim Civic için faizsiz kredi imkanı veriliyor

Honda fırsatları şubatta da devam ediyor
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İSTANBUL (AA) - Honda, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V ve teknolojisi ile segmentinde öne çıkan Civic Sedan modelleri için şubat ayında faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın şubat ayı kampanyası kapsamında SUV segmentine öncülük eden CR-V ve yerli üretim Civic için faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Tasarımı, donanımları, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, yeni nesil sürücü bilgi ekranı, güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı ve üstün konfor seviyesi ile dünyanın en çok satan SUV’u olma başarısını taşıyan CR-V için Honda, 100 bin TL’ye 12 ay vade ile faizsiz kredi kullanımı imkanı veriyor.

Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic’in Sedan versiyonunda ise dizel motor seçeneğinde 40 bin TL’ye, benzinli ve ECO motor seçeneğinde 30 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.


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