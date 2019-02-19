Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon TÜSİAD Bursa
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
Eski Bakan hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic sedan üretimini 2021’de sonlandıracak

- Honda, yeniden yapılanma kapsamında Birleşik Krallık ve Türkiye’deki Civic sedan modelinin 2021 yılında bitireceğini duyurdu - Honda Motor Avrupa Bölgesel Operasyonlar Genel Müdürü ve Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue: - “Sektörümüzü etkileyen benzersiz değişikliklerin ışığında, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor.”

Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic sedan üretimini 2021’de sonlandıracak
banner17

İSTANBUL (AA) - Japon otomobil üreticisi Honda, elektrikli araç stratejisinin hızlandırılmasını içeren yeniden yapılanma kapsamında Birleşik Krallık ve Türkiye’deki Civic sedan üretiminin 2021’de sona erdireceğini bildirdi.

Honda’dan yapılan yazılı açıklamada, küresel üretim ağının yeniden yapılandıracağı aktarıldı.

Bu yeniden yapılanmanın, Honda’nın küresel otomotiv endüstrisindeki benzersiz değişikliklere cevaben elektrikli otomobillere olan bağlılığını artırması nedeniyle ortaya çıktığını belirtilen açıklamada, “Honda UK Manufacturing Ltd., mevcut modelin üretim sürecinin sonunda, 2021'de Birleşik Krallık’taki Swindon araç üretim tesisini kapatma önerisi konusunda çalışanlarını bilgilendirdi. Fabrika şu anda yılda 150 bin otomobil üretiyor ve yaklaşık 3 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. “ denildi.

Açıklamada, küresel yapılanma Honda’nın Türkiye'deki otomobil operasyonlarını da içereceği aktarılarak, “Honda Türkiye A.Ş., şu anda yılda 38 bin adet araç üretiyor. Şirket 2021 yılında Türkiye'deki mevcut Civic sedan modelini üretmeyi durduracak, ancak ticari faaliyetlerini devam ettirmesi planlanıyor. Honda Türkiye AŞ, Türk paydaşlarla yapıcı diyaloglar sürdürmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Avrupa Bölgesel Operasyonlar Genel Müdürü ve Honda Motor Avrupa Başkanı Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen benzersiz değişikliklerin ışığında, elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Sonuç olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl hazırlayabileceğimize dair iş gücümüze danışmak için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Bu karar kolaylıkla alınmadı ve bugünkü duyurunun insanlarımızı tedirgin edeceğinden dolayı üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HondaHonda Civic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5