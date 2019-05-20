Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar DOĞALGAZ TSE ASELSAN türk Savunma Sanayisi
Mersin'in kerebiçi tescillendi
Kerebiç tescillendi
İhracatçılar Samsun'da
İhracatçılar Samsun'da
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!

Honda, Premier Class’ta 300. zaferini elde etti

- MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 5’inci ayağı olan Fransa’daki yarışın kazananı Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez oldu. Marc Marquez, Fransa’daki birinciliği ile Honda’ya Premier Class’ta 300’üncü zaferini yaşattı

Honda, Premier Class’ta 300. zaferini elde etti
banner17

İSTANBUL (AA) - MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 5’inci ayağı olan Fransa’daki yarışın kazananı Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Honda’ya Premier Class’ta 300’üncü zaferini yaşattı.

Honda açıklamasına göre, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası'nda 5’inci yarış Fransa’da gerçekleşti. MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Fransa Grand Prix’sinde Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Fransa yarışını zaferle tamamlayan Marc Marquez, bu galibiyeti ile Honda’ya Premier Class’ta 300’üncü zaferini kazandırdı.

Premier Class’ta 300’üncü zaferine imza atan ilk motosiklet üreticisi olan Honda’nın Premier Class’taki ilk birinciliği 1966 yılında RC181 modeli ile Jim Redman tarafından elde edildi. Honda’nın NS500 modeli 132, RC211V, RC212V ve RC213V modelleri ise toplamda 144 galibiyet yaşattı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HondaMotoGP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5