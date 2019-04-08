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Honda Türkiye'den açıklama

- Honda Türkiye AŞ: - "Honda Türkiye AŞ, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandıracak" - "Söz konusu karar, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındı" - "Türkiye'de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir"

Honda Türkiye'den açıklama
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İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye AŞ, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı.

Honda Türkiye, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye fabrikasında üretime devam etmeme kararını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda Türkiye, bu dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda’nın Türkiye’de son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye piyasasına duyduğu büyük güvenin en önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda Türkiye, satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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