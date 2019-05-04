Honda Türkiye’ye çifte ödül

İSTANBUL (AA) - Social Media Awards Turkey Ödül Töreni’nde Motosiklet kategorisinde "Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka" Honda Motosiklet Türkiye seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey 2019 ödülleri sahiplerini buldu.

1 Mart 2018-1 Mart 2019'da Social Media Awards Turkey 2019’da SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Motosiklet kategorisinde "Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka" ödülünü Honda Motosiklet Türkiye alırken, Honda Otomobil Türkiye de Otomobil kategorisindeki ilk 3 markadan biri oldu.

Honda Türkiye, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde, hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile jürinin dikkatini çekerek Motosiklet ve Otomobil kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Yarışma kapsamında Honda Türkiye’nin Buzz Interaction Dijital Reklam Ajansı ile birlikte yürüttüğü sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kriter doğrultusunda incelendi.

İncelenen kriterler doğrultusunda Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medya performansı ile motosiklet sektöründe rakiplerini geride bırakarak Social Media Awards Turkey 2019’da ödülün sahibi oldu. Honda Türkiye Otomobil ise sosyal medya performansı ile otomotiv sektöründe ödül alan ilk 3 marka arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, şunları kaydetti:

“Social Media Awards Turkey 2019’da hem motosiklet kategorisinde hem de otomobil kategorisinde ödül almaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal medya kanallarımızda her zaman yenilikçi, dinamik, özgün ve yaratıcı içerikler oluşturarak kullanıcılarımız ile interaktif iletişimde olduk.

Sosyal medya kanallarımız, tüketicilerimizle iletişimimiz için bayilerimiz kadar önemli iletişim araçlarımız. Bu nedenle bu alanlarda yaptığımız çalışmaların bu ödüller ile takdir edilmesinden gurur duyduk. Nitelikli ve bilgilendirici içeriklerimiz ile bundan sonra da dijital alanda aktif olarak paylaşımlarımıza devam edecek, bu kanallarımız üzerinden Honda severlerle iletişimde olmayı sürdüreceğiz. Dijital iletişim sürecini beraber yönettiğimiz Buzz Interaction’a ve sosyal medya kanallarında Honda Türkiye hesaplarını takip ederek bize destek veren herkese ödülümüz için teşekkür ederiz.”