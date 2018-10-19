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Honda’dan scooter modelleri için ekim ayı kampanyası

- Honda, Forza'nın Türkiye'ye özel olarak üretilen 250 cc'lik modelinde ekim ayına özel fiyat fırsatı sunuyor

Honda’dan scooter modelleri için ekim ayı kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Honda, Forza’nın Türkiye’ye özel olarak üretilen 250 cc’lik modelinde ekim ayına özel fiyat fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, maksi scooter segmentindeki rekabeti kızıştıran, Türkiye’de satışa çıktığı günden beri yoğun talep gören Forza250 sahibi olmak isteyenler için ekim ayına özel fiyat fırsatı sunuluyor.

Türkiye’ye özel olarak geliştirilen yeni 250 cc’lik motoru ile iddialı bir çıkış yapan Forza250, ekim ayı boyunca nakit alımlarda 29 bin TL’lik satış fiyatına sahip olacak. Metalik mavi, metalik gri ve mat inci beyazı olmak üzere 3 farklı gövde rengi ile bayilerde alıcılarını bekleyen Forza250 için ayrıca liste fiyatı üzerinden Garanti Bankası Bonus kartlarına faizsiz 9 taksit imkanı da sunuluyor.

Forza250, hafiflik, kompakt tasarım ve sportif form gibi ilkelerinin yanı sıra ayarlanabilir elektrikli ön cam, tamamen LED ışıklandırma, bir scooterda ilk kez bulunan Honda Seçilebilir Tork Kontrolü Sistemi ile rakipleri arasından sıyrılıyor.

Honda, Forza250 haricinde scooter segmentinde bulunan PCX125, Activa S ve Spacy Alpha için de özel fiyat fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında nakit alımlarda Activa S 9 bin 700 TL, Spacy Alpha 10 bin 800 TL, PCX125 ise 15 bin 700 TL’lik fiyata sahip olacak.

Düşük yakıt tüketimi avantajının yanı sıra dayanıklılık, gelişmiş özellikler, kolay kullanım ve konforu bir arada sunan bu modeller için ayrıca ikinci alternatif olarak liste fiyatları üzerinden Garanti Bankası Bonus karta faizsiz 9 ay taksit imkanı sağlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Forza250Honda
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